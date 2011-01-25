10 севастопольцам в этом году стукнет 100 лет

В Севастополе сегодня насчитывается шесть жителей города, перешагнувших вековой рубеж, в 2011 году еще десять севастопольцев отметят 100-летний юбилей, сообщила журналистам заместитель председателя городской государственной администрации Ирина ЦОКУР.

«Раньше мы им в соответствии с региональной программой «Содействие» оказывали материальную помощь в размере 500 гривен, но учитывая и заслуги, и все-таки человек прожил столько много лет, сейчас эта сумма в программе «Содействие» увеличивается до тысячи гривен (принятие программы на 2011 год планируется на сессии горсовета 31 января)», - сказала чиновник.

ЦОКУР также сообщила, что в Севастополе на сегодня молодежи в возрасте от 18 до 35 лет насчитывает 84 тысячи человек, ровно столько же, как и пенсионеров по возрасту.

Всего в городе проживает 381 тысяча человек.