В Крыму обнаружена растрата 4,4 млн грн предприетием Госводхоза

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением директором предприятия Государственного комитета по водному хозяйству Украины (ныне - Госагентства водных ресурсов), в результате которого государству нанесено 4,4 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

«Эта сумма была перечислена в прошлом году иностранному предприятию за оборудование, которое так и не поступило предприятию-заказчику, несмотря на то, что сроки действия договора давно прошли», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье «злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса.

Ведется следствие.