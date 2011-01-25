Пограничники забрали амфору с борта сейнера в Севастополе

12:04, 25 января 2011
Крым
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Выловлена возле Белгород-Днестровского

Сотрудники пограничной службы обнаружили амфору, потенциально имеющую историко-культурную ценность, на борту украинского сейнера, который прибыл в Севастополь из Ильичевска, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

Работники таможни конфисковали старинный сосуд у моряков судна.

Амфора находилась под трапом, который вел к каютам. По словам капитана судна, сосуд был выловлен при тралении украинских территориальных вод в районе Белгород-Днестровского.

Вопрос о привлечении капитана к ответственности будет решаться после проведения экспертизы.

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