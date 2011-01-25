60% сокращенных в Севастополе в 2010-м - работники предприятий ЧФ

В Севастополе в 2010 году, как и в 2009 году, 60% сокращенных составили работники предприятий Черноморского флота РФ, сообщила заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЦОКУР на брифинге 24 января.

Вместе с тем, как подчеркнула вице-губернатор, в целом по городу «есть позитивные сдвиги по количеству лиц, получивших предупреждение о сокращении, и по непосредственно сокращенным: 5,5 тысяч севастопольцев на предприятиях различной формы собственности получили предупреждение о сокращении в течение 2010 года. Официально было сокращено 1447 работников, из них 60% - на предприятиях Черноморского флота РФ. Для сравнения хочу сказать, что в 2009 году было сокращено 3855 человек, и тоже более 60% - на предприятиях ЧФ РФ».

Также, по информации ЦОКУР, за 2010 год в городе было создано 8485 новых рабочих мест, тогда как в 2009 году - 8044 новых рабочих места. «План на 2010 год составлял 5,5 тыс. чел., но благодаря нашим предпринимателям, физическим лицам создано почти 8,5 тыс. новых рабочих мест, при этом каждое второе новое рабочее место - в сфере торговли. Более 50% создания новых рабочих мест - путем регистрации договоров в центре занятости», сообщила ЦОКУР.

Она добавила, что в 2010 году количество созданных рабочих мест превысило количество ликвидированных, тогда как в 2009 году было наоборот: 8044 рабочих места было создано, а ликвидировано - 8753, а в 2010 году было создано 8485 новых рабочих мест, а ликвидировано 6,6 тыс. рабочих мест.

По информации заместителя руководителя города, «в 2010 году работодатели предложили 9,5 тысяч рабочих мест, предлагавшаяся в среднем заработная плата одного рабочего места - 1313 грн., и, конечно, эта цифра нас не удовлетворяет, поскольку это 58% от среднего уровня зарплаты по городу».

ЦОКУР также отметила, что на 1 января текущего в города в городе насчитывается 1013 вакансий. «На 1 вакантное место у нас претендует 1,4 претендента. На 1 вакансию «квалифицированное рабочее место» претендует 0,7 человек, на вакансию «не квалифицированное рабочее место» - 0,5 человек, у служащих на 1 вакантное место - 2,8 человек».

Вице-губернатор также сообщила, что в целом в 2010 году 185 тысяч севастопольцев было охвачено занятостью, что на 2 тысячи человек больше, чем в 2009 году.

Уровень безработицы в городе, по оценке Международной организации труда, составил 5,7% (в среднем по Украине - 8%).