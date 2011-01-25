Балкер под флагом Мальты сел на мель у берегов Крыма

11:18, 25 января 2011
Крым
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Выручили пять буксиров

Пять буксиров сняли судно Haаdi под флагом Мальты с мели у берегов восточного Крыма, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел в понедельник вечером в 2,5 километрах от берега в районе Керчь-Еникальского канала при переходе судна из Керченского морского торгового порта на 471-ю якорную стоянку.

На борту балкера находились 25 человек, в том числе один украинец. Медицинская помощь экипажу не понадобилась. Загрязнения акватории не обнаружено. Балкер направился в пункт назначения.

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