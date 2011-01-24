Симферопольская автозаправка едва не взлетела на воздух

Утечка пропана произошла в понедельник на автозаправочной станции на ялтинской объездной в Симферополе из-за повреждения легковым автомобилем вентиля, перекрывающего подачу газа к газовой установке, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Газ под сильным давлением стал вырываться наружу. Возникла реальная угроза взрыва», - говорится в пресс-релизе ведомства.

К месту происшествия направились шесть пожарных автомобилей и две специальных спасательных машины. Персонал автозаправочной станции фирмы «Атан» был эвакуирован.

Пожарно-спасательные подразделения начали охлаждать сжиженный газ в целях недопущения взрыва. Сотрудники ГАИ на время операции перекрыли движение по объездной, а электрики отключили свет в районе ЧП.

Спасателям понадобилось два часа для ликвидации последствий происшествия.

По факту ЧП проводится расследование.