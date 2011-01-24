Крым призывает Януковича расшевелить чиновников

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь крымским программам пройти скорейшее согласование в органах центральной власти страны, сообщила пресс-служба правительства автономии.

ДЖАРТЫ заявил, что республиканское правительство выполнило поручение главы государства и разработало законопроекты о развитии автономной республики, о Совете министров Крыма, о наведении порядка в земельной сфере, о совершенствовании управления имуществом, а также проекты государственных целевых программ "Вода Крыма", "Развитие транспортно-дорожного комплекса" и "Экологически безопасный Крым".

"К сожалению, такие необходимые для развития автономии документы крайне медленно проходят по многочисленным ступеням рассмотрений и бесконечных согласований", - сказал ДЖАРТЫ на заседании Совета регионов под председательством ЯНУКОВИЧА.

Например, внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект по земельным отношениям не был поддержан депутатами, проекты законов о развитии Крыма и Совмине проходят повторное согласование в Кабинете министров Украины. "Государственные целевые программы также тормозятся центральными министерствами и ведомствами", - добавил премьер Крыма.

Правительство автономии обращается к президенту с просьбой оказать поддержку инициативам региона. "В свою очередь, мы готовы на общенациональном и международном уровнях сделать презентацию наших стратегических подходов к планированию и управлению развитием, поделиться опытом, услышать замечания, укрепить партнерство с другими регионами. И, конечно, Крым готов стать площадкой и принять активное участие в реализации национальных проектов", - отметил ДЖАРТЫ.