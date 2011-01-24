Симоненко выгнал 80 фанов Грача

Президиум центрального комитета Коммунистической партии в понедельник исключил из рядов КПУ около 80 крымских коммунистов, сообщила пресс-служба партии.

Они исключены "за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины": невыполнение ряда декабрьских постановлений руководства политсилы, создание условий для раскола крымской парторганизации и партии в целом, а также участие "в антипартийном мероприятии" в середине января.

Президиум созвал внеочередной пленум центрального комитета Компартии 29 января в Киеве и вынес на его рассмотрение, в частности, вопрос о ситуации в крымской организации КПУ, сложившейся "в связи с проведением нелегитимной конференции" 15 января.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии. Эти решения стали реакцией на внеочередной пленум рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.

Пленум крымского республиканского комитета Компартии 15 января 2011 года избрал первым секретарем рескома Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ.

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО назвал конференцию "внеуставной" и пообещал исключить из партии ее организаторов.