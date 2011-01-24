Татары просят помощи Турции

Лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит Турцию принять программу строительства или выкупа для репатриантов тысячи квартир или частных домов в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба меджлиса.

ДЖЕМИЛЕВ на прошлой неделе побывал в Турции, где его, в частности, принял президент страны Абдулла ГЮЛЬ

ДЖЕМИЛЕВ передал ГЮЛЮ письмо с перечнем наиболее актуальных проблем крымских татар.

Кроме того, встречаясь с государственным министром Турции Фаруком ЧЕЛИКОМ, лидер меджлиса обратил его внимание на необходимость строительства "значительного числа общеоразовательных школ с обучением на родном языке, общежитий для студентов, детских садов, а также жилья для репатриантов". Турецкий министр заверил, что в течение 2011 года приложит усилия для начала строительства в Крыму хотя бы двух новых школ.

Помимо этого, ДЖЕМИЛЕВ во время встречи с президентом объединения турецких торговых палат и товарных бирж Рыфатом ХИСАРДЖИКЛЫОГЛУ обратился к нему с просьбой оказать помощь в строительстве комплекса объектов для Крымского индустриально-педагогического университета (общежитие, спортклуб, библиотека и другое), сметная стоимость которых составляет около 17 миллионов долларов, а также передал эскизные проекты комплекса. "ХИСАРДЖИКЛЫОГЛУ обещал переговорить на эту тему с турецкими фондами и строительными фирмами", - сообщила пресс-служба меджлиса.

Также ДЖЕМИЛЕВ встретился в Турции с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и рассказал ему о заявлениях премьера Крыма Василия ДЖАРТЫ по поводу самостроев крымских татар. "ЧАВУШОГЛУ сказал, что весьма обеспокоен развитием событий в Крыму и в ближайшее время постарается направить из Страсбурга комиссию ПАСЕ в составе депутатов, осуществляющих мониторинг выполнения Украиной взятых на себя перед Советом Европы обязательств", - говорится в сообщении.