"Залив" построит 6 судов на ?20 млн

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) договорился о поставке четырех корпусов судов для судостроительной компании Ulstein (Норвегия) и двух - для компании Bodewes (Голландия) на общую сумму 20 млн евро, сообщила пресс-служба предприятия.

Контракты подписаны в декабре 2010 года.

Для норвежского заказчика «Залив» будет строить два суда проекта PX121 (суда-снабженцы) и два проекта SX134 (суда, предназначенные для сейсмографической разведки шельфа), для голландской компании - два контейнеровоза.

«Завод подписал шесть новых контрактов, работа по которым обеспечит загрузку «Залива» на ближайшие полтора года», - сказал председатель наблюдательного совета «Залива» Николай КУЗЬМЕНКО.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» - один из ведущих судостроительных заводов на территории Восточной Европы. Специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного дедвейта и назначения.

Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

«Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ» и контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.