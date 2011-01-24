Экс-спикера повязали из-за земли

Правоохранители задержали бывшего председателя Верховного совета Крыма, депутата крымского парламента из фракции Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО по подозрению в причастности к незаконным операциям с земельными участками, сообщил УНИАН источник, близкий к ПР.

При этом собеседник агентства не смог назвать дату задержания и силовиков, которые участвовали в операции.

Представитель генеральной прокуратуры сообщил УНИАН, что уголовное дело против ГРИЦЕНКО возбуждено по части 3 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Дело заведено 21 января, ГРИЦЕНКО взят под стражу 24 января.

"Установлено, что будучи главой Ленинской районной государственной администрации, превышая свои служебные полномочия, ГРИЦЕНКО совершил действия, направленные на противоправное изъятие земель из пользования военного совхоза "Азовский" площадью более 4,8 тыс. га", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ГРИЦЕНКО был спикером ВС Крыма с мая 2006 по март 2010 года, Ленинскую райгосадминистрацию он возглавлял с января 2001 по июль 2005 года.