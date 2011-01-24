Племзавод распахал два кургана
16:04, 24 января 2011Крым
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Убыток составляет почти 3,5 млн. грн.
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту повреждения двух древних курганов племенным заводом, убыток, по оценкам экспертов, составил 3,4 миллиона гривен, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.
По его словам, земля в Раздольненском районе полуострова, где расположены надмогильные насыпи, распахивалась племенным заводом "Славное" с 2007 года.
Руководителю предприятия инкриминируется преступление, предусмотренное частью второй статьи "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса.
В настоящее время ведется следствие.
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