Племзавод распахал два кургана

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту повреждения двух древних курганов племенным заводом, убыток, по оценкам экспертов, составил 3,4 миллиона гривен, сообщил в понедельник сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.

По его словам, земля в Раздольненском районе полуострова, где расположены надмогильные насыпи, распахивалась племенным заводом "Славное" с 2007 года.

Руководителю предприятия инкриминируется преступление, предусмотренное частью второй статьи "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса.

В настоящее время ведется следствие.