Два экс-чиновника администрации Севастополя пошли под суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело против бывшего начальника управления капитального строительства Севастопольской государственной администрации и заместителя начальника технического отдела этого управления, которые обвиняются в попытке завладения 4,5 млн. гривен госсредств и нанесении более 6 млн. грн. ущерба государству, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

"Должностные лица пытались завладеть бюджетными средствами в размере свыше 4,5 миллиона гривен и нанесли ущерб государственным интересам на общую сумму 6,2 миллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.

По данным генпрокуратуры, чиновники подделали акты выполненных работ по строительству объекта в Севастополе в завышенных объемах и составили платежные поручения.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 2,5 млн. грн.

Один из экс-чиновников находится под стражей.

Председатель администрации Севастополя Валерий САРАТОВ в ноябре 2010 года заявил, что управление капстроительства во главе с бывшим начальником Андреем МАЛЫШЕВЫМ не выполнило работ, по предварительным данным, на сумму 32 млн. грн.

В частности, по словам САРАТОВА, выявлены хищения крупных сумм, выделенных на строительство поликлиники семейного типа в бухте Казачьей, а также на покупку ангеографа для хирургического комплекса первой горбольницы.