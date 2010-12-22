Суд оставил Крыму буны санатория

Высший административный суд Украины отменил решения судов, которые признавали незаконным принятое в 2006 году постановление Верховного совета Крыма в части включения в состав республиканского имущества берегоукрепительных и противооползневых сооружений в Ялте, находившихся в пользовании военного санатория, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Кассационная инстанция, согласившись с доводами надзорного ведомства, отказала обществу с ограниченной отвественностью в претензиях на берегоукрепительные и противооползневые сооружения, которые по закону не подлежат приватизации», - говорится в пресс-релизе.

Тяжбы длились несколько лет. Окружной административный суд Крыма в 2009 году занял сторону коммерсантов, прокуратура обратилась в Севастопольский апелляционный админсуд, но он весной 2010-го также признал законными претензии фирмы на сооружения в Ялте.