Два такси лоб в лоб столкнулись в Крыму - есть раненые (фото)

В Керчи в результате лобового столкновения двух такси четыре человека получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла вечером 16 декабря на мосту.

Столкнулись две машины марки "Дэу", пострадали водитель одного такси и трое пассажиров другого.

"Проводится проверка, в результате которой выяснится, по чьей вине произошла авария", - отметили сотрудники ГАИ.

Фото ГАИ Крыма