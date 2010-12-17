Два такси лоб в лоб столкнулись в Крыму - есть раненые (фото)
12:12, 17 декабря 2010Крым
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"Гляжусь в тебя, как в зеркало..."
В Керчи в результате лобового столкновения двух такси четыре человека получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Авария произошла вечером 16 декабря на мосту.
Столкнулись две машины марки "Дэу", пострадали водитель одного такси и трое пассажиров другого.
"Проводится проверка, в результате которой выяснится, по чьей вине произошла авария", - отметили сотрудники ГАИ.
Фото ГАИ Крыма
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