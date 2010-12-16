Реконструированный морвокзал открыт на переправе в Керчи (фото)

Реконструированное здание морского вокзала, возведенного на территории паромной переправы «Крым-Кубань» на средства российского инвестора, открыто в четверг в Керчи.

Работы проведены за восемь месяцев. Стоимость реконструкции составила $1 миллион, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Вокзал представляет собой двухэтажное здание с просторными залами ожидания, кассами, санузлами, представительством банка, страховой компанией. На втором этаже планируется разместить кафе и VIP-зоны.

«Порт «Крым» - это один из стратегически важных объектов инфраструктуры автономии и для транспортной сферы, и для туристического комплекса. Мы должны предоставлять качественные услуги людям, которые приезжают в Крым для того, чтобы у них оставались хорошие впечатления и желание вернуться снова. Сегодня восточные «ворота Крыма» полностью соответствуют этим требованиям», - отметил первый вице-премьер правительства автономии Павел БУРЛАКОВ.

Инвестор проект - председатель совета директоров ОАО «АнРуссТранс» Александр АННЕНКОВ.

Фото портала "Керчь - это мой город"