Крым намерен повысить престиж учительского труда
20:00, 14 декабря 2010Крым
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Разработана программа
|Виталина Дзоз
Задача программы, разработанной по инициативе крымского премьера Василия ДЖАРТЫ, - качественное обновление кадрового потенциала работников образования, привлечение на педагогическую работу молодежи, создание и гарантированное выполнение пакета социальных стандартов для учителей.
В 2011 году на реализацию программы планируется выделить 5,4 млн. грн., в том числе 3,3 млн. грн. - из бюджета автономии.
«Программа - это реальный шаг к продвижению и развитию образования в республике. Без совершенствования профессионального мастерства крымских учителей невозможно говорить о престиже учителя», - сказала министр образования и науки Крыма Виталина ДЗОЗ.
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