Крым намерен повысить престиж учительского труда

Министерство образования и науки Крыма разработало проект республиканской программы повышения труда учителя, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Задача программы, разработанной по инициативе крымского премьера Василия ДЖАРТЫ, - качественное обновление кадрового потенциала работников образования, привлечение на педагогическую работу молодежи, создание и гарантированное выполнение пакета социальных стандартов для учителей.

В 2011 году на реализацию программы планируется выделить 5,4 млн. грн., в том числе 3,3 млн. грн. - из бюджета автономии.

«Программа - это реальный шаг к продвижению и развитию образования в республике. Без совершенствования профессионального мастерства крымских учителей невозможно говорить о престиже учителя», - сказала министр образования и науки Крыма Виталина ДЗОЗ.