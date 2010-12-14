Леониду Грачу вернули кресло

Внеочередной пленум крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины во вторник избрал главой рескома Леонида ГРАЧА, которого объединенный пленум центрального комитета и центральной контрольной комиссии КПУ 11 декабря освободил от этой должности, сообщила пресс-служба парторганизации.

Пленум также снова избрал вторым секретарем рескома Юрия АКСЮТИНА, которого президиум ЦК 10 декабря решил исключить из партии.

В сообщении говорится, что в работе пленума, помимо крымских партийцев, приняли участие секретарь ЦК КПУ Владимир ОПЛАЧКО и первый заместитель председателя ЦКК Компартии Николай КУХАРЧУК.

Объединенный пленум в Киеве решил вывести ГРАЧА из состава ЦК и освободить его от должности первого секретаря крымского рескома «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Президиум ЦК решил исключить из партии второго секретаря крымского рескома КПУ АКСЮТИНА «за грубое нарушение устава и действия, направленные на раскол парторганизации».

ГРАЧ критиковал лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

ГРАЧ является первым секретарем вновь созданного крымского рескома с сентября 1993 года.