Ялта сделала экс-мэра почетным гражданином
18:10, 14 декабря 2010Крым
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Трудился восемь лет
Депутаты Ялтинского городского совета решили присвоить мэру Ялты в 2002-2010 годах Сергею БРАЙКО звание почетного гражданина города, сообщила пресс-служба мэрии.
Такое решение было принято во вторник на сессии горсовета.
Сторонник Партии регионов БРАЙКО не баллотировался в мэры Ялты на выборах в конце октября, политсила решила выдвинуть другого «регионала» Алексея БОЯРЧУКА. Он и победил.
БРАЙКО с середины ноября работает министром регионального развития и строительства Крыма в правительстве члена ПР Василия ДЖАРТЫ.
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