Ялта сделала экс-мэра почетным гражданином

Депутаты Ялтинского городского совета решили присвоить мэру Ялты в 2002-2010 годах Сергею БРАЙКО звание почетного гражданина города, сообщила пресс-служба мэрии.

Такое решение было принято во вторник на сессии горсовета.

Сторонник Партии регионов БРАЙКО не баллотировался в мэры Ялты на выборах в конце октября, политсила решила выдвинуть другого «регионала» Алексея БОЯРЧУКА. Он и победил.

БРАЙКО с середины ноября работает министром регионального развития и строительства Крыма в правительстве члена ПР Василия ДЖАРТЫ.