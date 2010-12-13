Ржавые суда запачкали Черное море

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения моря близ Керчи коррозией металла двух судов, которые не было вовремя утилизированы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«Загрязнение произошло в результате бездействия собственника двух судов. Ущерб оценивается в 300 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

Действия судовладельца квалифицированы как служебная халатность и загрязнение моря.

Ведется следствие.