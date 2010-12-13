Ржавые суда запачкали Черное море
17:46, 13 декабря 2010Крым
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Ведется следствие
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения моря близ Керчи коррозией металла двух судов, которые не было вовремя утилизированы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
«Загрязнение произошло в результате бездействия собственника двух судов. Ущерб оценивается в 300 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.
Действия судовладельца квалифицированы как служебная халатность и загрязнение моря.
Ведется следствие.
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