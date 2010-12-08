Госдума "закольцевала" Черное море

Государственная дума России в среду ратифицировала меморандум о взаимопонимании в области скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря. Решение поддержали 446 российских депутатов.

Меморандум подписан в Белграде 19 апреля 2007 года и вступил в силу 1 ноября 2008 года. Документ направлен на укрепление взаимодействия государств - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в сфере содействия международным автоперевозкам путем строительства и реконструкции дорог в составе кольцевой магистрали вокруг Черного моря.

Документ определяет основные направления развития автомагистрали, его принципы и механизмы онтроля.

Протяженность кольцевой автодороги вокруг Черного моря составит около семи тысяч километров. Основной маршрут трассы и соединительные дороги пройдут по территории Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, России, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Сербии, Албании и Греции.

Страны-участницы проекта планируют оказывать друг другу помощь в проектировании, строительстве, техобслуживании и эксплуатации автомагистрали, а также в управлении ее развитием.

Ожидается, что строительство, эксплуатация и реконструкция автомагистрали будут финансироваться за счет государственных и частных средств. Возможно использование денег из фондов Евросоюза и займов международных финансовых институтов.

Меморандум будет действовать в течение десяти лет с момента вступления в силу и автоматически продлеваться на пять лет, если две трети сторон не выступят за прекращение его действия. Их возражения должны быть высказаны не менее чем за год до истечения 10-летнего срока или каждого срока продления.

Министерство транспорта и связи Украины 29 сентября 2010 года инициировало перед РФ включение керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря.

26 ноября 2010 года в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта России, минтранссвязи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.