Аэропорт "Симферополь" построит терминал внутренних авиалиний

Международный аэропорт «Симферополь» (Крым) намерен не позднее апреля 2011 года достроить терминал внутренних авиалиний, сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ в среду на коллегии ведомства в Симферополе.

«Предприятие запланировано за счет собственных средств провести строительство терминала внутренних авиалиний. Его окончание намечено на март-апрель следующего года», - сказал глава минтранса Крыма.

По словам ЧЕРЕВКОВА, стоимость проекта составляет порядка 10 миллионов гривен.

Аэропорт также заменит светосигнальное оборудование обеих взлетно-посадочных полос, рулежных магистральных дорожек.

Такие мероприятия помогут предприятию получить вторую категорию международной организации гражданской авиации (ICAO), позволяющую принимать воздушные суда в условиях ограниченной видимости, а также увеличат его пропускную способность.

Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах прошлого века и располагает 2 взлетно-посадочными полосами.