Керчь достроила морвокзал

Керчь намерена открыть новый морской вокзал, построенный в районе переправы "Крым-Кавказ", в конце следующей недели, 17 декабря, сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ в среду на коллегии ведомства в Симферополе.

По его словам, новый морвокзал позволит улучшить качество услуг, предоставляемых пассажирам, которые пользуются морским транспортом.

"На 17 декабря запланировано открытие нового морского комплекса в пункте пропуска "Крым" в Керчи. Раньше там стояли сарайчики, а теперь это будет интересный комплекс: с кафе, с комнатами отдыха, с комнатами для инвалидов, матери и ребенка, банком и другими услугами", - сказал глава минтранса Крыма.

Строительство морвокзала началось весной. Его финансировал инвестор Александр АННЕНКОВ. Стоимость комплекса из стекла и бетона не сообщается.