Дайверы нашли две мины

Пиротехники уничтожили донную мину весом в одну тонну и стокилограммовую авиабомбу, найденные дайверами-любителями в акватории бухты Черного моря в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Авиационно-магнитная донная мина лежала на дне моря в трехстах метрах от национального заповедника «Херсонес Таврический», авиабомба - в четырехстах метрах от дикого пляжа.

Специалисты МЧС отнесли донную мину ко второй категории опасности, так как ее взрыватель находился на боевом взводе и мог сработать в любую минуту. Вес взрывчатого вещества боеприпаса составляет 900 кг. При взрыве на суше разлет осколков - один километр, в море - триста метров.