Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой 2 декабря с учетом внесенных главой государства предложений, сообщает сайт украинского лидера.

Парламент 18 ноября принял кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции сотрудников налоговой.

ЯНУКОВИЧ 30 ноября ветировал его. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

Рада 2 декабря приняла налоговый кодекс в новой редакции с учетом предложений главы государства.

Спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что президент предоставил к проекту почти 50 поправок.

Коммунальные службы Киева в ночь на 3 декабря под надзором спецподразделений МВД демонтировали палаточный городок предпринимателей на площади Независимости. Столица начала подготовку к Новому году.