Янукович подписал налоговый кодекс
С Майдана убрали палатки
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой 2 декабря с учетом внесенных главой государства предложений, сообщает сайт украинского лидера.
Парламент 18 ноября принял кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции сотрудников налоговой.
ЯНУКОВИЧ 30 ноября ветировал его. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.
Рада 2 декабря приняла налоговый кодекс в новой редакции с учетом предложений главы государства.
Спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что президент предоставил к проекту почти 50 поправок.
Коммунальные службы Киева в ночь на 3 декабря под надзором спецподразделений МВД демонтировали палаточный городок предпринимателей на площади Независимости. Столица начала подготовку к Новому году.