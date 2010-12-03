Крым создаст реестр имущества

Фонд имущества Крыма намерен создать реестр собственности автономной республики, сообщил пресс-центр крымского парламента со ссылкой на председателя Фонда имущества региона Юрия ГЕРАСИМОВА, недавно назначенного на эту должность.

ГЕРАСИМОВ назвал создание такого реестра первоочередной задачей возглавляемого им ведомства.

«Предложено создать в Крыму единый центр с полной базой республиканской собственности», - сообщил пресс-центр, не уточнив сроки.

Кроме того, Фонд имущества Крыма собирается совершенствовать работу по приватизации объектов, а также по возврату предприятий в республиканскую собственность с дальнейшей их приватизацией.

Ведомство также работает над упрощением процедуры передачи республиканского имущества - помещений площадью до 100 кв.м - в аренду.

Также в планах фонда - передача ведомственных санаторно-курортных комплексов в управление Совета министров Крыма.

Помимо этого, ГЕРАСИМОВ отметил, что одним из основных направлений деятельности ведомства сегодня является возврат полномочий по приватизации и аренде госимущества, а также его управлению, которые были переданы региональному отделению Фонда госимущества Украины по Севастополю.

В результате передачи полномочий парламент и правительство Крыма были лишены возможности управлять госимуществом, которое находится на территории автономии. «Руководство фонда неоднократно пыталось урегулировать ситуацию, и сегодня появилась надежда на то, что полномочия фонду будут возвращены, поскольку по этому поводу есть поручение президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в пресс-релизе.