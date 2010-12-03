Крымский премьер будет лечиться до февраля

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ проходит реабилитацию после операции на желудке, сделанной в немецкой клинике. По его словам, врачи пообещали, что при условии соблюдения всех предписаний выздоровление продлится приблизительно два - два с половиной месяца.

«Диагноз: язва желудка. Операция была не срочная, плановая, прошла успешно. Так что прогноз благоприятный. Зная о предстоящем лечении, выехал только после того, как провели избирательную кампанию, полностью сформировали крымское правительство и провели торжественное партийное мероприятие, на котором по результатам выборов отметили лучших партийцев. Более того, я запланировал отпуск, который не собираюсь отменять. Но между лечением и отпуском планирую обязательно выйти на работу», - сказал чиновник в интервью изданию «Комментарии».

Премьер Крыма сообщил, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ регулярно звонит ему и интересуется состоянием здоровья.

ДЖАРТЫ заявил, что в курсе всех дел в Крыму, поскольку медики разрешили ему пользоваться Интернетом. «Связь с заместителями постоянная, созваниваемся не менее трех-четырех раз в день. Координирую деятельность и замов, и министров», - сказал чиновник.

Глава Совмина Крыма также отметил, что, читая комментарии некоторых журналистов и политиков о его состоянии здоровья, удивляется их «полетом фантазии»: «Как можно, ни разу не общаясь со мной, не будучи моим врачом, говорить о каком-либо диагнозе?».