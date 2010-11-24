Опрос: каждой десятой украинской семье не хватает денег даже на еду

Практически каждый второй украинец – 45,8% – констатирует ухудшение своего материального положения за последнего полгода, свидетельствуют результаты соцопроса “Украинского демократического круга”.

46,5% граждан отметили, что их материальное положение не изменилось. Только 6,8% считают, что их положение улучшилось. Не смогли определиться 0,9%.

На ухудшение материального положения за последние полгода указывает большая часть населения в западном и центральном регионах (соответственно, 51% и 54,2%). Хуже жить в южном и восточном регионах стало, соответственно, 36,9% и 40,1%. И, наоборот, на улучшение материального положения указывает большая часть населения в южном и восточном регионах (соответственно, 9,5% и 8,8%), а в западном и центральном регионах, соответственно, 4,2% и 4,7%.

Каждой десятой украинской семье (10,5%) не хватает денег даже на еду, а относительному большинству (41,2%), хотя и хватает денег на еду, но покупать одежду или обувь уже сложно. При этом абсолютное большинство населения Украины (96,7%) в той или иной степени волнует рост цен. Не волнует рост цен 3% граждан. 0,3% опрошенных не смогли определиться.

Относительное большинство граждан (46%) считает, что главным виновником нынешнего стремительного роста цен является как нынешняя, так и предыдущая власть в одинаковой степени. Вместе с тем часть граждан, которые считают главным виновником роста цен нынешнюю власть, является больше, чем тех, кто обвиняет в этом предыдущую власть – соответственно, 21,9% и 16,2%. При этом 11,8% придерживается мысли, что рост цен – это объективное следствие мирового кризиса, 4,1% не смогли определиться.

“Украинский демократический круг” по заказу Института политики 2-8 ноября провел всеукраинский опрос. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.