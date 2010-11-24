Синоптики пугают Украину пятью циклонами

Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшее время в Украине, сообщил начальник укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА на пресс-конференции в среду.

”В период конца ноября - первой декады декабря на территории Украины следует ожидать очень неустойчивый характер погоды с образованием снежного покрова, снижением температурного режима и значительным количеством опасных явлений”, - сказал он.

По словам КУЛЬБИДЫ, это связано с тем, что на протяжении десяти дней по территории Украины переместятся пять достаточно активных циклонов. ”Однако с 4 по 10 декабря на большей территории Украины атмосфера успокоится и будет преобладать антициклонный характер погоды”, - добавил он.

В северных, западных и части центральных областей уже 25 ноября следует ожидать понижения температуры до 1-6 градусов мороза ночью и до 0 градусов днем. На территорию Волынской, Ровенской и Львовской областей морозы около 5-10 градусов придут 1-2 декабря.

На юге, востоке Украины и части центральных областей, по словам КУЛЬБИДЫ, погодные условия будут иными. ”На фоне плюсовых температур: ночью от 1 до 6 градусов и днем от 5 до 10 градусов тепла, а местами и выше, следует ожидать осадков в виде дождей”, - сказал он.

Выпадения снега в северо-западном регионе страны и части центральных областей следует ожидать 26 ноября. ”Образование снежного покрова на этих территориях будет длиться до 3 декабря, и за этот период его толщина достигнет 10-15 см”, - сообщил КУЛЬБИДА.

Изменение погодных условий будет сопровождаться гололедицей, налипанием мокрого снега и усилением скорости ветра до 15-22 м/с. ”При прохождении активного циклона 29-30 ноября скорость ветра может возрасти еще больше и достичь 22-24 м/с”, - предупредил начальник укргидрометцентра.

В то же время, по его словам, вероятность очень низких, рекордных температур минимальна. ”Следует ожидать изменчивой зимы с преимущественно повышенным температурным режимом и неустойчивым снежным покровом, но резких похолоданий непродолжительного характера исключать тоже не стоит”, - подытожил КУЛЬБИДА.