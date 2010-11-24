4 человека отравились яйцами в Симферополе

Четыре человека госпитализированы в Симферополе с признаками острой кишечной инфекции после употребления куриных яиц, купленных на оптовом рынке, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация об отравлении в поселке Хошкельды поступила к спасателям во вторник, около полуночи.

"Пострадали шесть человек, из них госпитализированы четверо", - говорится в пресс-релизе.

Состояние здоровья отравившихся МЧС не уточняет.