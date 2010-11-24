4 человека отравились яйцами в Симферополе
11:00, 24 ноября 2010Крым
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Купили на оптовом рынке
Четыре человека госпитализированы в Симферополе с признаками острой кишечной инфекции после употребления куриных яиц, купленных на оптовом рынке, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об отравлении в поселке Хошкельды поступила к спасателям во вторник, около полуночи.
"Пострадали шесть человек, из них госпитализированы четверо", - говорится в пресс-релизе.
Состояние здоровья отравившихся МЧС не уточняет.
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