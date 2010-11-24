Зима идет в Украину. Ночью - мороз

Облачная погода с прояснениями ожидается в четверг в Украине. В южной и восточной частях дожди, в Крыму и Приазовье - местами сильные, на остальной территории страны без существенных осадков, сообщил укргидрометцентр.

На юге и востоке температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Крыму ночью 6-11°, днем 9-14°. На остальной территории страны ночью от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях 1-6° мороза; днем 1-6° тепла.

Ветер будет западным и юго-западным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.