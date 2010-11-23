Крымчанин застрелен на охоте

Житель Симферополя погиб во время охоты в Ровенской области, милиция возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД в области.

Следственно-оперативная группа установила, что 51-летний мужчина нарушил правила охоты, сойдя со своего номера на расстояние сорока метров в глубину ведения огня, в результате чего его ранил в плечо один из охотников.

Смерть крымчанина наступила в результате острой кровопотери от огнестрельного пулевого сквозного ранения груди с повреждением внутренних органов.

У охотников изъято оружие для выяснения, из какого именно был произведен выстрел.

Проводится трасологическое и баллистическое исследования.

Дело возбуждено по статье "убийство по неосторожности", которая предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.