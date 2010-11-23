Янукович в конце недели, возможно, посетит Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует принять участие в Черноморском экономическом форуме, который пройдет 26-27 ноября в Ялте, сообщил во вторник организационный комитет мероприятия.

В связи с приездом главы государства в отеле, где пройдет форум, будут обеспечены дополнительные меры безопасности, предупреждают организаторы.

Между тем, пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что украинский президент 26 ноября посетит с рабочим визитом Москву. ЯНУКОВИЧ вместе с российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ проведет четвёртое заседание межгосударственной комиссии РФ и Украины.

Выступление ЯНУКОВИЧА в Ялте намечено на субботу.

Черноморский экономический форум организован под патронатом ЯНУКОВИЧА Советом министров Крыма для улучшения инвестиционного климата в регионе.