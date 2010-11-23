МВД нашло детоубийцу с Ай-Петри
Мать задушила сына в июне
Милиция разыскала женщину, которая в конце июня задушила новорожденного ребенка и выбросила тело мальчика на плато горы Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба ялтинского городского отдела МВД.
Младенца с плацентой и пуповиной обнаружили в районе верхней станции канатной дороги.
«Расклеенные в июне по городу ориентировки с информацией об убийстве новорожденного на Ай-Петри не оставили многих равнодушными к произошедшему. В милицию от жителей Ялты поступала масса звонков и сообщений. Позже было объявлено денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет раскрытию преступления», - говорится в пресс-релизе.
Оперативники в течение пяти месяцев собирали информацию об убийстве, которая на сегодняшний день дает основания считать преступление раскрытым.
37-летняя жительница Крыма созналась в содеянном.