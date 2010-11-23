Долг по зарплате в Севастополе с июня по ноябрь уменьшился втрое

Долги по выплате зарплаты в Севастополе за последние пять месяцев уменьшились втрое - с 18 млн. грн. до 6 млн. грн., сообщил заместитель председателя севастопольской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге.

«По оперативным данным управления труда и соцзащиты горгосадминистрации, на сегодня задолженность по заработной плате составляет немногим более 6 миллионов», - отметил ЛОКТИОНОВ.

По его данным, нет долгов по зарплате в бюджетной сфере.

Вице-губернатор добавил, что «одновременно погашаются долги в Пенсионный фонд и по другим обязательным отчислениям».