Один человек погиб и двое ранены взрывом боеприпаса в Крыму
11:09, 23 ноября 2010Крым
1 0
"Пилите, Шура, пилите"
Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны при попытке разобрать его в понедельник в Феодосии в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Предварительная причина взрыва - разборка взрывоопасного предмета электрорежущим инструментом», - говорится в пресс-релизе.
В результате происшествия погиб 25-летний мужчина, получили травмы 22-летний и 18-летний юноши, разрушено частная одноэтажная постройка.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter