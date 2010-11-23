Один человек погиб и двое ранены взрывом боеприпаса в Крыму

Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны при попытке разобрать его в понедельник в Феодосии в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Предварительная причина взрыва - разборка взрывоопасного предмета электрорежущим инструментом», - говорится в пресс-релизе.

В результате происшествия погиб 25-летний мужчина, получили травмы 22-летний и 18-летний юноши, разрушено частная одноэтажная постройка.

Правоохранительные органы проводят расследование.