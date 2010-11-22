Керчь показывает белый исход

Военно-историческая экспозиция музея Шереметьевых, посвященная завершению Гражданской войны и исходу Русской армии из Крыма, открылась в Керчи, в картинной галерее историко-культурного заповедника, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

В первой части собрания раритетов истории Русской императорской армии от начала XX-го века до Первой Мировой войны представлены все рода войск и военные учебные заведения императорской России. Во второй части - экспонаты, связанные с завершением Гражданской войны и исходом Русской армии из Крыма.

«Представленные в экспозиции подлинные мундиры офицеров и нижних чинов Белой и Красной армий, полковые знаки, погоны и эполеты, холодное оружие, фотографии и документы времен Гражданской войны дают возможность посетителю ощутить весь трагизм сложнейшего периода отечественной истории», - отметила министр культуры и искусств Крыма Татьяна УМРИХИНА.

В ноябре 1920 года Южный фронт под командованием Фрунзе овладел крымским полуостровом, Русская армия Врангеля потерпела поражение.

В эти дни исполняется 90 лет с того времени, когда последние пароходы с русскими эмигрантами отошли из Крыма.