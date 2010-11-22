Футболист устроил гонки на бумере в Севастополе - погибла женщина с 2 детьми

Футболист клуба «Севастополь» Владислав ПИСКУН, находившийся в воскресенье за рулем автомобиля «БМВ» и сбивший насмерть 26-летнюю женщину с двумя детьми, с 21 ноября находится в изоляторе временного содержания севастопольского управления МВД, сообщила пресс-служба ПФК «Севастополь».

У спортсмена переломаны два ребра, имеются другие травмы, но угрозы его жизни нет.

По информации отдела связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, в отношении водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц» (ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-группа региональной правозащитной группы «Полуостров Крым» сообщила, что, по данным экспертизы, ПИСКУН был трезв, авария произошла из-за желания обогнать машину приятеля.

«Встретившись на светофоре со своим знакомым, управляющим автомобилем «Мицубиси», они решили устроить гонку. В ходе гонки «Мицубиси» вырвался вперед, а ПИСКУН на «БМВ» решил обогнать его по встречной троллейбусной полосе, но не справился с управлением и выскочил на тротуар, где «БМВ» вначале ударился о столб, потом отлетел к стене здания, после чего в обратном полете буквально смел кузовом женщину с двумя детьми», - говорится в пресс-релизе правозащитной группы со ссылкой на показания ПИСКУНА.