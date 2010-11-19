100 самых влиятельных украинок

Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает первую ступеньку в списке «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии еженедельника «Фокус» в 2010 году.

«Проигрыш президентской кампании, казалось, не оставил шансов неизменному лидеру рейтинга Юлии Тимошенко», - отмечает издание, публикуя рейтинг. Однако она в пятый раз подряд заняла лидерскую позицию.

В отличие от предыдущих лет, в этот раз Тимошенко реже получала безоговорочное первое место в оценках экспертов: в большинстве случаев они присуждали ей второе или третье место. Однако по сумме баллов Леди Ю опередила других претенденток на лидерство - представительниц правящей партии Анну Герман, Ирину Акимову и Елену Лукаш.

Впрочем, все три заместительницы главы администрации президента вошли в первую пятерку рейтинга.

В этом году список самых влиятельных женщин заметно обновился. В сотне - 27 новых лиц. По мнению издания, такие перестановки - результат перемены политических координат в стране.

Как никогда особый вес в нынешнем рейтинге приобрели родственные связи. Супруги высоких государственных чиновников или их близкие родственницы тоже получили высокие оценки экспертов.

Претенденток оценивали влиятельные мужчины из разных сфер деятельности по пяти критерия: близость к принятию государственных решений; масштабы подконтрольного бизнеса; влияние на общественное мнение; личная популярность; родственные узы.