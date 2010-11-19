4 человека травмированы в аварии с участием автомобиля ГАИ в Крыму
10:07, 19 ноября 2010Крым
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Следствие устанавливает виновника ДТП
Четыре человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и патрульной машины Госавтоинспекции в ночь на 18 ноября в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Два сотрудника Госавтоинспекции находились на службе, они патрулировали территорию.
Столкновение автомобиля ГАИ марки «Дэу» и машины «Опель» произошло на перекрестке.
В ДТП оба водителя автомобилей и две пассажирки «Опеля» - 18-летние девушки - получили телесные повреждения. «После осмотра врачом скорой помощи инспектор ГАИ был госпитализирован, а остальные отпущены на амбулаторное лечение», - говорится в пресс-релизе.
Следственно-оперативная группа устанавливает причины и виновника аварии.
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