4 человека травмированы в аварии с участием автомобиля ГАИ в Крыму

Четыре человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и патрульной машины Госавтоинспекции в ночь на 18 ноября в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Два сотрудника Госавтоинспекции находились на службе, они патрулировали территорию.

Столкновение автомобиля ГАИ марки «Дэу» и машины «Опель» произошло на перекрестке.

В ДТП оба водителя автомобилей и две пассажирки «Опеля» - 18-летние девушки - получили телесные повреждения. «После осмотра врачом скорой помощи инспектор ГАИ был госпитализирован, а остальные отпущены на амбулаторное лечение», - говорится в пресс-релизе.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и виновника аварии.