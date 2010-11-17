Программа строительства корветов для ВМС законсервирована

Правительство Украины приостанавливает финансирование государственных программ по созданию корабля класса «корвет», самолета Ан-70 и по модернизации вертолетов, заявил директор департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван МАРКО в Киеве на брифинге во вторник, 16 ноября.

Обнародовав прогнозируемые показатели государственного бюджета, которые будут выделены минобороны в 2011 году на развитие вооружений и военной техники, он отметил: «На развитие вооружений впервые мы направляем 1,7 млрд. грн. Правда, этот ресурс не касается программ «Вертолет», «Корвет», а также «Ан-70».

МАРКО заявил, что министр обороны сообщил о временном прекращении финансирование госпрограмм президенту Украины.

В то же время директор департамента финансов Минобороны выразил надежду, что финансирование этих программ начнется с 2013-2014 года.

«Мы программы не останавливаем, но приостанавливаем финансирование», - уточнил он.

МАРКО сообщил также, что программа создания украинского многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» будет продолжена.

Кроме того, в 2011 году в полном объеме будут обеспечены расходы на закупку 30 украинских модернизированных танков «Булат» и 10 новейших отечественных танков «Оплот».

«Президент поставил задачу, что 10 танков «Оплот» к 20-й годовщине независимости Украины должны быть в строю», - сказал МАРКО.