Минтранс хочет ввести скидки для транзитных грузов в порту Керчи

Министерство транспорта и связи Украины инициирует введение в 2011 году скидок на выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в государственном предприятии «Керченский морской торговый порт» (Керчь, Крым). Текст проекта приказа министерства размещен на сайте ведомства.

Предлагается ввести скидки в керченском порту на перевалку транзитных зерновых в размере 31%, транзитных железной руды и окатышей – 30%, угля – 29%.

Кроме того, минтранс инициирует введение в следующем году скидок для транзитных грузов в Ильичевском и Бердянском портах.

Министерство отмечает, что введение в действие приказа будет способствовать привлечению портами в 2011 году транзитных грузопотоков в объеме около 17 млн. тонн.

По прогнозным расчетам портов, при условии применения скидок в следующем году планируется получить от выполнения работ с привлеченными транзитными грузами около 466 млн. грн. доходов и перечислить в государственный бюджет порядка 41 млн. грн. налога на прибыль предприятий.