Партия регионов заявляет о подкупе КПУ избирателей в Симферополе

Партия регионов заявляет о подкупе коммунистами избирателей в Симферополе.

«На избирательном округе №5 в Симферополе, расположенном по улице Балаклавская, молодые люди неприметной внешности проводили подкуп избирателей прямо в ходе голосования. Они подходили к сомневающимся избирателям и предлагали проголосовать за кандидатов от коммунистической партии - за список от КПУ в Верховную Раду Крыма, за кандидата в депутаты от горсовета Степана Кискина, за кандидата в городские головы Владимира Баженова, и за кандидата от КПУ Евдокимова в Центральный районный совет Симферополя», - говорится в пресс-релизе крымского штаба ПР.

По данным регионалов, избирателей просили подтвердить правильность голосования снимком на камеру мобильного телефона. Молодые люди, утверждает ПР, «оплачивали голосование вручением 100 гривен». На следующий день избирателям обещали выплатить еще по 100 гривен, если кандидаты от КПУ будут избраны.

«Примерно к 12 часам у подкупающих закончились наличные деньги, и они предлагали избирателям проголосовать за кандидатов от Компартии, подтвердить голосование снимком в телефоне, после чего обещали завтра выплатить 200 гривен. В случае если у избирателя не было телефона с фотокамерой, подкупающие предлагали воспользоваться их телефоном», - сообщает ПР.

Коммунисты отбрасывают обвинения «регионалов» и называют заявление ПР провокацией.

«Коммунисты Крыма не будут никогда игнорировать волю избирателей Автономной республики Крым», - в частности отмечается в заявлении пресс-службы крымской организации КПУ.