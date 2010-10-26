Севастополь придумал 5 проектов на арендуемых Россией землях

Руководство Севастополя намерено обратиться в министерство иностранных дел Украины с предложением рассмотреть вопрос о совместной с Россией реализации ряда инвестиционных проектов на территориях, которые арендует Черноморский флот, на ближайшем заседании межправительственной комиссии по вопросам базирования ЧФ, сообщил заместитель председателя севастопольской администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге.

По его словам, на прошлой неделе в Севастополе представители руководства администрации на встрече с экспертами ряда министерств РФ уже обозначили пять таких инвестпроектов.

«Это тот вопрос, который предложен главой севастопольской городской госадминистрации (Валерием САРАТОВЫМ) в Геленджике на встрече двух президентов, это вопрос межправительственного частного партнерства. В первую очередь, это участие двух государств и частного бизнеса в развитии и реализации крупных инвестиционных проектов на территории города», - сказал ЛОКТИОНОВ.

По его информации, российские эксперты подтвердили, что РФ заинтересована в развитии такого сотрудничества. В качестве пилотного проекта будет предложено реализовать на территории, где сегодня находятся два российских завода (бывшие заводы строительной индустрии ЧФ в центре города), генеральный план, предполагающий строительство нового центра Севастополя.

ЛОКТИОНОВ отметил, что эти вопросы нашли отражение в протоколе, подписанном между властями города и представителями министерств РФ.

По просьбе журналистов чиновник назвал некоторые объекты, на которых планируется реализовать инвестпроекты.

«Это Минная стенка. Мы очень хотели бы, чтобы командование флота пошло нам навстречу и отдало какую-то часть причального фронта, там 200 с небольшим метров мы хотели бы получить. Тогда мы могли бы реализовать серьезный инвестиционный проект – строительство нового пассажирского морского вокзала. Тогда мы могли бы принимать круизные лайнеры не на внутреннем рейде, а заводить их непосредственно к причальному фронту», – пояснил он.

Второй проект, по словам вице-губернатора Севастополя, предполагается к реализации в районе Караньского заповедника (плато на Западном берегу Балаклавской бухты): «Там сегодня находится российская часть, которую можно было бы переместить, и мы могли бы использовать эту территорию под один из крупных рекреационных проектов».

По словам ЛОКТИОНОВА, еще один проект планируется реализовать в районе, где раньше был аэродром, на мысе Херсонес. «Там есть очень интересный рекреационный проект, который тоже можно было бы реализовать», – сказал он.