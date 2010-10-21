Милиция задержала 20 тонн "левого" спирта в Крыму (фото)

Сотрудники милиции задержали в Симферопольском районе Крыма грузовой автомобиль с 20 тоннами спирта, устанавливаются владельцы партии, а также конечная точка ее использования, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Житель Одесской области, находившийся за рулем грузовика «Рено», заявил, что на трассе Николаев-Херсон к нему подошли двое мужчин и попросили перевезти груз в Симферополь, заплатили 1500 долларов. «Какой именно груз необходимо перевезти, водитель не знал, но согласился из-за желания получить хорошее вознаграждение», - сказано в пресс-релизе.

На подъезде к Симферополю грузовик со спиртом встретил автомобиль ВАЗ и сопроводил его до села Ключи. «Там неизвестные парни начали перегружать бочки в автомобиль «Мерседес» под управлением жителя Симферопольского района, который также заинтересовался быстрым заработком. Задержаны водители грузовиков, остальные успели скрыться», - говорится в сообщении.

Образцы спирта взяты для проведения экспертизы.

Фото пресс-службы крымской милиции