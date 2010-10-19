В Севастополе непропорционально назначены главы ТИК - "Батьківщина"

Назначение председателей и секретарей участковых территориально-избирательных комиссий в Севастополе произошло с нарушением пропорциональности распределения должностей среди политических партий города, заявила пресс-служба севастопольской организации «Всеукраинского объединения «Батьківщина».

«В Гагаринском районе города от правящей коалиции назначено 44 председателя и 35 секретарей участковых избирательных комиссий. От партии «Батькiвщина» – ни одного. Члены других партий представлены весьма малочисленно – 8 руководителями и 11 секретарями. В Ленинском районе должности председателей участковых избирательных комиссий занимает 41 член провластных партий, 30 человек из того же «круга» стали секретарями. От партии «Батькiвщина» в руководстве комиссий опять же, нет ни одного человека, а в секретарях их всего четверо. В Нахимовском районе от правящей коалиции было назначено 35 председателей участковых комиссий и 27 секретарей. От «Батькiвщини» – всего один председатель и 7 секретарей. От других партий – 9 председателей комиссий и 12 – секретарей», – говорится в пресс-релизе.

Как считают севастопольская «Батьківщина», «учитывая то, что председатели и секретари участковых избирательных комиссий уполномочены подписывать протоколы и заверять их печатью, то становиться очевидным, что Партия регионов готовится повлиять на конечный итог голосования». «Также можно сделать вывод, что основная платформа для фальсификаций закладывается в наиболее населенных районах города Севастополя – в Ленинском и Гагаринском», – сказано в сообщении.