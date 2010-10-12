"Короля самозахватов" кинули в СИЗО

Представитель общественной организации «Авдет» Даниял АМЕТОВ, который баллотируется в депутаты крымского парламента, приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в нанесении телесных повреждений сотруднику милиции на улице Балаклавской в Симферополе, где в 2007 году произошли столкновения из-за земли.

«Центральный райсуд Симферополя сегодня вынес приговор - 4 года. АМЕТОВА обвиняют в нанесении телесных повреждений милиционеру», - сообщил УНИАН по телефону пресс-секретарь «Авдета» Нариман ПОТЕЛОВ.

Дважды в 2007 году на Балаклавской происходили столкновения между самовольно захватившими 2,6 га земли людьми и группой лиц, которые от имени фирмы «Олви-Крым» пытались ликвидировать самозахват. Крымские СМИ прозвали АМЕТОВА «королем самозахватов».

Адвокаты АМЕТОВА намерены обжаловать решение суда.

ПОТЕЛОВ считает его связанным с местными выборами - АМЕТОВ является кандидатом в депутаты парламента автономии от СПУ в одномандатном округе в Джанкойском районе.

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«Признавая приговор суда как состоявшееся событие, республиканский комитет считает, что он был вынесен поспешно, поскольку по непонятным причинам в судебном заседании не были выслушаны все свидетели по делу. Кроме того, по имеющейся в рескоме информации, потерпевший работник милиции прямо не подтвердил факт применения к нему физической силы со стороны АМЕТОВА. Непонятны также причины того, что в последние две недели судья ускорил процесс рассмотрения дела», - говорится в заявлении политсилы.