У Джарты есть план на $10 млрд

Совет министров Крыма по поручению президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА утвердил проект государственной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Автономной республики Крым», рассчитанной на 2011-2020 годы, сообщила пресс-служба крымского правительства.

На реализацию программы нужен 81 млрд. грн.

«В проекте запланировано, что 53 миллиарда предоставит бюджет Украины, остальные средства поступят из внебюджетных источников (26,5 миллиарда гривен), бюджета Крыма (441 миллион гривен) и местных бюджетов (423 миллиона)», - говорится в пресс-релизе.

Программа предполагает, что до 2020 года в Крыму будут построены более 152 километров новых автомобильных дорог.

Планируется также ремонт всех крымских дорог общей протяженностью 6 тысяч километров.

Реконструкция и модернизация затронут более 600 километров дорожной сети, в том числе дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Также предполагается купить 369 новых троллейбусов и 30 трамваев, проложить в Евпатории 20 км современных бесшумных трамвайных путей и создать новый трамвайный маршрут от поселка Заозерное до аквапарка протяженностью 41 км. Кроме того, два новых троллейбусных маршрута должны появиться в Керчи.

Раздел программы, посвященный морскому транспорту, предусматривает перенос грузовой части Евпаторийского морского торгового порта на озеро Донузлав, где будет создана инфраструктура для приема грузовых паромов и построен контейнерный терминал. В порту Феодосии после реализации программы появится новый глубоководный причал, заброшенный Камыш-Бурунский порт будет восстановлен, мол Керченского порта станет длиннее на 180 метров.

Значительная часть проекта программы посвящена развитию в Крыму инфраструктуры круизного и яхтенного туризма. Предполагается, в частности, провести реконструкцию морского вокзала в Евпатории с созданием на территории порта современной яхтенной марины. Стоянки для яхт (всего 11) будут оборудованы также в Судаке, Гурзуфе, Алупке и других прибрежных регионах Крыма.

Программа предусматривает также восстановление керченского аэропорта и развитие воздушного сообщения внутри Крыма.

В симферопольском аэропорте будет реконструирован аэродромный комплекс и построен новый аэровокзал.

В Симферополе появится пригородный железнодорожный вокзал и автовокзал.

«Планы масштабные, но у нас есть реальная возможность воплотить программу в жизнь, потому что желание развивать Крым есть у всей вертикали власти, начиная с президента», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Он сообщил, что если программа будет одобрена центральными органами власти Украины, то руководство Крыма готово выполнить большую часть намеченного в течение пяти ближайших лет.