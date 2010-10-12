В Крыму изловили 13 банд

Правоохранительные органы Крыма в январе-сентябре ликвидировали в регионе 13 огранизованных преступных групп, в которые входили 50 человек и за которыми числились 120 преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Так, из выявленных в этом году группировок восемь действовали в течение года, три - до двух лет, две отличались особой осторожностью, просуществовав достаточно длительное время», - говорится в пресс-релизе.

Члены ОПГ распространяли наркотики, незаконно получали кредиты, промышляли сутенерством, подделывали марки акцизного сбора и известные бренды бытовой химии, занимались фиктивным предпринимательством.