В Украине объявлен траур

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ объявил среду, 13 октября, днем траура в Украине в связи с гибелью сорока двух человек в столкновении автобуса с локомотивом в Днепропетровской области.

Авария произошла 12 октября на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией. По уточненным данным, в автобусе находился 51 человек, из них 42 - погибли.

Согласно с указом ЯНУКОВИЧА, в день траура будет приспущен государственный флаг на зданиях и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций по всей стране, а также на зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В Украине будут отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.